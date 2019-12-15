Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В частности, согласно документу, Собор постановил: "Одобрить работу предстоятеля, митрополита Киевского и всея Украины Епифания за период с объединительного Собора (15 декабря 2018) и Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ). Заверить полную поддержку предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, митрополиту киевскому и всея Украины ".

В постановлении также отмечается, что ПЦУ руководствуется собственным уставом, который был принят 15 декабря 2018.

"Поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верующих все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения", - говорится в документе.

Кроме того, ПЦУ призывает почетного патриарха Филарета и его окружение "к примирению и прекращению самоизоляции, утвердив гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечения условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия УПЦ КП".

ПЦУ также постановила принять решение об изложении и утверждении устава Православной церкви Украины в новой редакции, чем зафиксировать правопреемство, в том числе относительно названий УПЦ КП и УАПЦ.

ПЦУ выразила благодарность всем поместным церквям, которые уже установили с ней полное общение, а также задекларировала желание и готовность вести разговор с другими поместными православными церквами по признанию ее автокефалии.

В то же время ПЦУ поручила предстоятелю от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и, в частности, на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Призываем государство и в дальнейшем выполнять свой долг защищать религиозную общину и все общество от враждебного иностранного влияния, от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины, разрушать ее через навязывание неоимперской идеологии", - отмечается в документе.

Как сообщал Укринформ 14 декабря ПЦУ провела в Национальном заповеднике "София Киевская" расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

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