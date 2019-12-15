Деловые Сводки
|В Севастополе затонул док с подводной лодкой Черноморского флота
|15.12.2019 12:31
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Об этом сообщает российский “Интерфакс“.
Плавдок ПД-16 затонул в ночь на воскресенье. Собщается, что подводная лодка уже всплыла и находится на плаву.
Также ТАСС уточняет со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, плавучий док и подлодка были списаны и из состава Черноморского флота были выведены. По данным источника в экстренных службах Севастополя, затопление могло произойти по причине технического состояния знаток, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.
Лодка была спущена на воду в августе 1982 года и принята в состав ВМФ, уточняет УП. В 1991 г. планировалась к передаче Украине, однако в 1996 году правительство Украины отказалось от лодки в связи с ее плохим техническим состоянием. Со второй половины 2000-х годов лодка находилась в ожидании ремонта.
Как сообщалось 12 декабря, в Тихом океане затонула российская подводная лодка “Чита“.