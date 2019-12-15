Помощник российского президента Владислав Сурков лично побывал на съезде главарей боевиков из “ДНР“ и “ЛНР“ - V Съезд Межрегиональной общественной организации “Союз добровольцев Донбасса“. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает Остров.

На мероприятие Сурков также прокомментировал итоги Нормандской встречи. По его словам, он не видит “разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским“.

Отмечается, что съезд был организован первым так называемым “премьером ДНР“ Александром Бородаем. В нем приняли участие как бывшие, так и действующие руководители боевиков.

Российские наемники и диверсанты, - говорится в сообщении, - обсуждали “роль добровольчества в защите мирного населения Донбасса“.

На съезд прибыли более 500 “делегатов“, принимавших личное участие в оккупации украинского Донбасса. В ходе мероприятия боевики часто говорили о том, что не собираются покидать Донбасс, а в случае обострения ситуации - “потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах“.

Как сообщалось 6 ноября, оккупанты устроили в Донецке “День народного единства“ в кокошниках и с балалайкой.





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