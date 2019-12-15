В Украине стартовал второй этап пробного подсчета населения в рамках Всеукраинской переписи 2020 года. Обнародована видеоинструкция. Об этом сообщает пресс-служба Госстата в Facebook. “С 14 по 23 декабря состоится обход помещений переписчиками. В пробной переписи участвуют жители части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области“, - уточнили в Госстате. Уточняется, что возле входов в дома, где пройдет перепись, должны будут разместить плакаты с информацией о пробной переписи населения. Кроме того, соответствующую информацию также вложат в почтовые ящики. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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