Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо руководителю министерства окружающей среды и климатических изменений Джонатану Уилкинсону, сообщает корреспондент Укринформа.

“Вам предстоит работать с министром рыболовства, океанов и береговой охраны над воплощением амбициозного плана защиты 25% сухопутной территории и 25% морей Канады до 2025 года”, - говорится в документе. При этом отмечается, что к 2030-му территории с природоохранным статусом должны составить 30% площади страны.

По словам Трюдо, этот план "должен основываться на науке, знании коренных народов и учитывать местные взгляды”.

Кроме этого, министру окружающей среды поручено “устанавливать пятилетние юридически обязывающие цели в отношении выбросов, которые будут основываться на рекомендациях экспертов и консультациях с гражданами”.

“На международных форумах следует также привлекать другие государства к установлению цели в 30% природоохранных территорий к 2030-му”, - подчеркнул глава правительства Канады.

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