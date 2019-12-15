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Трюдо планирует увеличить количество женщин в канадской армии до 25%
15.12.2019 18:59
В течение следующих шести лет пропорция женщин в Вооруженных силах Канады должна возрасти до 25% от общего количества военнослужащих.

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Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру обороны Харджиту Саджан.

"Необходимо добиться того, чтобы 25% военнослужащих Вооруженных сил Канады до 2026 года были женщинами", - отмечается в документе, который есть в распоряжении Укринформа.

Трюдо также обязал министра обороны применять гендерный анализ ко всем решениям. "Вам предстоит работать с министром иностранных дел над расширением поддержки Канадой миротворческих операций ООН, в том числе по новым инвестициям в такие вопросы повестки дня, как: женщины, мир и безопасность, а также предупреждения конфликтов и развитие мира ", - добавил Трюдо.

Заметим, что сейчас женщины составляют около 15% от всех канадских военнослужащих, и руководство Вооруженных сил активно пытается увеличить их количество.

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