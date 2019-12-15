|Россия провела "воздушный бой" над оккупированным Крымом
|15.12.2019 19:18
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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию пресс-службы Черноморского флота России.
«По замыслу учений, звенья очередных самолетов Су-27СМ и Су-30м2 подняли по тревоге и направили на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. Во время воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены», - говорится в сообщении.
По информации, пилоты отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, вопрос аэронавигации, пилотирование по заданному маршруту и избежать средств поражения условного противника.
По информации пресс-службы, только в учениях приняли участие около десяти российских военных самолетов.
Как сообщалось, после аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.