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Песков озвучил условие изменения Минских соглашений
15.12.2019 20:13
Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что изменение Минских соглашений вероятно только в случае совместной работы Киева с "ДНР" и "ЛНР".

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Об этом он сказал в интервью в программе "Большая игра" на Первом канале, передает РБК.

"Это вероятно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, вероятно ли подготовить документы под условным названием "Минск-3", о чем ранее говорили в команде президента Зеленского.

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