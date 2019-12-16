Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"16 декабря переменная облачность. Без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​5-10° тепла, в южной части и на Прикарпатье до 13°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 16 декабря переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​7-9°.

В столичной области тоже переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м /с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​5-10° тепла.

17-18 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°, в западных областях и на крайнем юге страны кое-где 12-16°.

В столице и Киевском регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м /с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11°.

19-20 декабря в Украине без осадков, лишь днем ​​20 января в западных и северных областях кое-где небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, 20 декабря, кроме запада и юга страны, от 2° тепла до 3° мороза; днем 19 декабря 5-11° тепла, 20 декабря 2-8° тепла, на Закарпатье и юге Одесчины до 10°.

В Киеве и Киевской области 19- 20 декабря без осадков, лишь днем ​​20 декабря кое-где небольшой дождь. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем ​​6-11° тепла, 20 декабря ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

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