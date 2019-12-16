16 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Новый год и Рождество в Киеве • С первого класса до тамбура: Грета Тунберг "выясняет отношения" с немецкой железной дорогой • Начало недели в Украине будет по-весеннему теплым • В Николаеве возле кафе скончались двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице • Льготные счета для оплаты "коммуналки": Ощадбанк отрицает технические проблемы • Рецепт новогоднего торта "Шишка" • Трюдо планирует увеличить количество женщин в канадской армии до 25%все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Крым, вооружение, аннексия Крыма, милитаризм. 16 декабря 116Крым, вооружение, аннексия Крыма, милитаризм. Як Крим стає не туристичним, а військовим? Чергова мілітарі-виставка відбулася у Севастополі. Людям показали зенітно-ракетні установки С-400. Припинити окупацію та вивести війська з Криму - вимагає від Росії ООН. Там занепокоєні мілітаризацією окупованого півострова. Російська влада не лише перекидає озброєння до Криму, а й популяризує культ війни серед кримчан. Фоторепортажи Популярные теги война, город, тест-драйв, автомобили, дети, бизнес, футбол, Александр Зубко, портрет, политика, церковь, милиция, уикенд, архитектура, дизайн, Шахтер, марш, пейзажи, фотография, праздники, Карпаты, военная техника, НАТО, досуг, парады, солдат, фестивали, учения, Львов, Сергей Смоленцев, искусство, фотопроект, Одесса, Россия, путешествия, животные, традиции, ВМС, стихийные бедствия, катастрофы, США, беспорядки, оккупация, аннексия Крыма, кошки, природа, живопись, Динамо, Порошенко, вера, фотографы, Верховная Рада, культура, Нацгвардия, знаменитости, АТО, мир, транспорт, акции, зима, самолеты, ЗСУ, политики, корабли, Донбасс, мода, юмор, выборы, концерты, джаз, Саакашвили, фотоконкурсы, фотоподборки, история, выставки, женщины, Путин, Киев, спорт, протесты, музыка, туризм, заводы, полиция, цирк, люди, технологии, Львів, столкновения, общество, митинги, суд, Дмитрий Дятлов, депутаты, соревнования, #Євромайдан, ВСУ, авиация, экология, Майдан Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис война, город, тест-драйв, автомобили, дети, бизнес, футбол, Александр Зубко, портрет, политика, церковь, милиция, уикенд, архитектура, дизайн, Шахтер, марш, пейзажи, фотография, праздники, Карпаты, военная техника, НАТО, досуг, парады, солдат, фестивали, учения, Львов, Сергей Смоленцев, искусство, фотопроект, Одесса, Россия, путешествия, животные, традиции, ВМС, стихийные бедствия, катастрофы, США, беспорядки, оккупация, аннексия Крыма, кошки, природа, живопись, Динамо, Порошенко, вера, фотографы, Верховная Рада, культура, Нацгвардия, знаменитости, АТО, мир, транспорт, акции, зима, самолеты, ЗСУ, политики, корабли, Донбасс, мода, юмор, выборы, концерты, джаз, Саакашвили, фотоконкурсы, фотоподборки, история, выставки, женщины, Путин, Киев, спорт, протесты, музыка, туризм, заводы, полиция, цирк, люди, технологии, Львів, столкновения, общество, митинги, суд, Дмитрий Дятлов, депутаты, соревнования, #Євромайдан, ВСУ, авиация, экология, МайданВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Як Крим стає не туристичним, а військовим? Чергова мілітарі-виставка відбулася у Севастополі. Людям показали зенітно-ракетні установки С-400. Припинити окупацію та вивести війська з Криму - вимагає від Росії ООН. Там занепокоєні мілітаризацією окупованого півострова. Російська влада не лише перекидає озброєння до Криму, а й популяризує культ війни серед кримчан. 16.12.2019



новости украины все фото киеве для новости Теги: экономика