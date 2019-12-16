Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Это (внесение изменений и дополнений в минские соглашения — ред.) вероятно. Кто может работать над «Минском-3»? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из «ДНР» и «ЛНР», то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к минскому комплексу мер", - сказал он, комментируя заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина к следующему саммиту нормандской четверки подготовит изменения к минским соглашениям.

Как сообщал Укринформ, 11 декабря представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявил, что минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали". По его словам, Украина подготовит план изменений в Минских соглашениях до следующей нормандской встречи, запланированной на март 2020 года, тем более, что "они даже были в инициативах президента готовы".

Позже Резников в интервью LB.ua заявил, что на сегодня совершенно непонятно, какие именно "представители" должны быть делегатами? "Даже в комплексе мер об этом не написано. Они не идентифицированы. И трехсторонняя контактная группа заседает в составе таком: Россия, Украина, ОБСЕ. А они (представители ОРДЛО — ред.) называются приглашенными".

9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран нормандского формата Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель.

Перед саммитом Президент Зеленский провёл встречу с лидерами Франции и ФРГ, а в перерыве — с президентом РФ.

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