Об этом в Тwitter сообщает ВМС США.

"Ross начинает движение на север через пролив к Черному морю для осуществления операций по обеспечению безопасности на море с партнерами и союзниками. Восьмой раз в этом году корабль США посещает Черное море", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении присутствия Альянса в Черноморском регионе на море, суше и в воздухе.

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