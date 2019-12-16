Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру иммиграции, беженцев и гражданства Марку Мендичино.

“Вы должны удостовериться в эффективном внедрении повышенных показателей миграционного плана на 2020-2022 гг., привлекая в Канаду более миллиона постоянных жителей в течение этого периода”, - отмечается в документе.

Трюдо подчеркнул, что государство концентрируется на “приглашении высококвалифицированных специалистов, способных помочь построить более сильную Канаду”.

Глава правительства также предложил позаботиться о предоставлении убежища правозащитникам, которым на родине угрожает опасность.

“Необходимо ввести отдельный канал приема беженцев, чтобы предоставить безопасное убежище защитникам прав человека, журналистам и гуманитарным работникам, которым грозит опасность, цель - переселить 250 человек в течение года”, - указал Трюдо.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира