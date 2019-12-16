Украина вошла в рейтинг самых могущественных стран мира по итогу 2019 года.

Рейтинг составлялся по версии американского журнала U.S. News & World Report. Все в рейтинге 80 позиций. Украина заняла 39 место.

Лидером ТОП-80 стали США.

Вторую позицию рейтинга отдали Российской Федерации.

На третьем месте оказался Китай.

В первую десятку попали также Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Между тем, Украине удалось обойти такие страны, как Финляндия, Греция, Оман, Казахстан, Польша, Азербайджан, Индонезия, Филиппины, Аргентина, Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Ирландия, Литва, Словения, Латвия и другие государства.

Замыкает 80 самых могущественных стран мира Эстония. Этой стране отдали 80 место.

Отметим, рейтинг составлялся аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. При составлении списка учитывали такие факторы, как: экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире и членство и участие страны в международных альянсах.

Напомним, Украина улучшила позиции в "рейтинге терроризма". Украина несколько лет подряд улучшает позиции в рейтинге стран, наиболее пострадавших от терроризма.







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