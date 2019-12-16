В Киеве у железнодорожного вокзала от улицы Льва Толстого на эстакаде обрушилось барьерное ограждение. По данному факту было проведено срочное совещание и установлено временное ограждение, сообщает Киев Оперативный.

“Эстакада - часть недостроенного паркинга на Привокзальной площади. Дорога и тротуар, которые ведут из Привокзальной площади на улицу Льва Толстого находятся на содержании КП ДЭУ Соломенского района. Перильные ограждения на этой же площади на балансовом учете не состоят и КП ДЭУ их не обслуживает“ - говорится в сообщении.

Хотя, здание не состоит на балансе КП ДЭУ Соломенского района, дорожники установили временное ограждение. Просим обходить аварийный участок

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