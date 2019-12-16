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Каким будет Киев через 20 лет: Кличко показал генплан
16.12.2019 16:45
Мер столицы рассказал, как будут развиваться районы столицы через 5, 10 и 20 лет.  

Klichko_16.12.19

Мер столицы Виталий Кличко на форуме Будущее Киева презентовал генеральный план развития города. Мер рассказал, как будут развиваться районы, общественный транспорт, а также заявил о необходимости завершения хаотичной застройки. Онлайн-трансляция опубликована на YouTube.

Графические и текстовые материалы по Генплану Киева вы можете посмотреть здесь.

“Генеральный план создается не на год или на два. Это - глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем вид и развитие Киева. Это своеобразная матрица“ - заявил Кличко. 

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