Свободная республика Христиания
RSS
PDA
Mobile
Facebook
Бизнес
Колонки
Кабинет директора
Жизнь и Стиль
Фото и Видео
Объявления
ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ
НОВОСТИ ДНЯ: В Украине разрешат иметь два паспорта • Каким будет Киев через 20 лет: Кличко показал генплан • В Украине запретят справку о "прописке" • У киевского вокзала "устала" эстакада, обрушилось барьерное ограждение • Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира • Канада примет миллион мигрантов за три года - Трюдо • Витренко объяснил, почему газ дорожает, хотя мог бы дешеветьвсе новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
16.12.2019
Дания
Дмитрий Дятлов
124
Метки: путешествия, туризм, Копенгаген, легализация, Дания, Дмитрий Дятлов, марихуана, наркоторговля, Христиания, хиппи.
Свободная республика Христиания
Фотограф и путешественник Дмитрий Дятлов: «В Копенгагене есть особый район – своеобразный город в городе. Называется он Христиания и пользуется большой популярностью у туристов, которым после осмотра дворцов, музеев, памятников и прочих классических достопримечательностей датской столицы хочется прикоснуться к чему-то эдакому – неординарному и полулегальному. Но Христиания – это не просто «злачный» район, где торгуют марихуаной. Свободная республика Христиания возникла почти 50 лет назад – 26-го сентября 1971 года. Все началось с группы хиппи, которые самовольно вселились в заброшенные казармы. За пару лет их число достигло нескольких сотен. Возникла община, позиционирующая себя как мини-государство, размером с городской квартал. Со своими правилами и законами, в числе которых – запрет на огнестрельное оружие и тяжелые наркотики, возможность свободного самовыражения любого человека, пока его действия не задевают свободу других. Власти неоднократно пытались зачистить Христианию, но безуспешно. Проблемы у местных жителей постоянно возникали и с бандами байкеров, которые стремились монополизировать торговлю гашишем, а также с различными уличными группировками. К счастью, все проблемы удавалось решать мирно. Так продолжалось до 1995-го года, пока жители Христиании не заключили соглашение с Министерством обороны Дании, владеющим казармами, и не начали платить налоги. Тем не менее, власти не теряли надежды избавиться от коммуны, вводя все новые требования и цепляясь за все, что можно – от незаконного проживания до торговли марихуаной и гашишем. Полицейские рейды с погромами, слезоточивым газом и арестами продолжались, один раз дошло до применения силы в ответ. Добились этим власти только того, что торговцы марихуаной замаскировали свои стенды в военный камуфляж, демонстрируя свое отношения к государству. Кстати, один такой стенд хранится в Датском национальном музее. В конце концов, в 2011 году Христиания получила от властей полуавтономный статус. Согласно новому закону, жители Христиании имеют возможность выкупить землю ниже себестоимости, а остальную землю государство будет сдавать в аренду. Стало намного спокойнее, но все равно в квартале чувствуется некоторое напряжение: фотосъемка категорически запрещена, травкой торгуют довольно мутные личности, и обстановка совсем не такая расслабленная, как в легальных голландских кофешопах. Кусты марихуаны, вызывающие восторг у туристов, растут чисто в декоративных целях, для антуража. Чувствуется, что до легализации тут далеко, и очередная облава, пусть и меньшего масштаба – просто вопрос времени. В общем, все прелести запрета, хоть и «демократического». Так что тем, кто решит ехать в Копенгаген за особыми впечатлениями, стоит помнить что Христиания – это далеко не Амстердам».