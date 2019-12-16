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Свободная республика Христиания возникла почти 50 лет назад – 26-го сентября 1971 года. Все началось с группы хиппи, которые самовольно вселились в заброшенные казармы. За пару лет их число достигло нескольких сотен. Возникла община, позиционирующая себя как мини-государство, размером с городской квартал. Со своими правилами и законами, в числе которых – запрет на огнестрельное оружие и тяжелые наркотики, возможность свободного самовыражения любого человека, пока его действия не задевают свободу других.

Власти неоднократно пытались зачистить Христианию, но безуспешно. Проблемы у местных жителей постоянно возникали и с бандами байкеров, которые стремились монополизировать торговлю гашишем, а также с различными уличными группировками. К счастью, все проблемы удавалось решать мирно. Так продолжалось до 1995-го года, пока жители Христиании не заключили соглашение с Министерством обороны Дании, владеющим казармами, и не начали платить налоги.

Тем не менее, власти не теряли надежды избавиться от коммуны, вводя все новые требования и цепляясь за все, что можно – от незаконного проживания до торговли марихуаной и гашишем. Полицейские рейды с погромами, слезоточивым газом и арестами продолжались, один раз дошло до применения силы в ответ. Добились этим власти только того, что торговцы марихуаной замаскировали свои стенды в военный камуфляж, демонстрируя свое отношения к государству. Кстати, один такой стенд хранится в Датском национальном музее.

В конце концов, в 2011 году Христиания получила от властей полуавтономный статус. Согласно новому закону, жители Христиании имеют возможность выкупить землю ниже себестоимости, а остальную землю государство будет сдавать в аренду. Стало намного спокойнее, но все равно в квартале чувствуется некоторое напряжение: фотосъемка категорически запрещена, травкой торгуют довольно мутные личности, и обстановка совсем не такая расслабленная, как в легальных голландских кофешопах. Кусты марихуаны, вызывающие восторг у туристов, растут чисто в декоративных целях, для антуража. Чувствуется, что до легализации тут далеко, и очередная облава, пусть и меньшего масштаба – просто вопрос времени. В общем, все прелести запрета, хоть и «демократического». Так что тем, кто решит ехать в Копенгаген за особыми впечатлениями, стоит помнить что Христиания – это далеко не Амстердам». Фоторепортажи Популярные теги город, Путин, юмор, фотоконкурсы, протесты, ВСУ, заводы, учения, АТО, Верховная Рада, Динамо, соревнования, Порошенко, знаменитости, цирк, Карпаты, история, культура, женщины, политики, беспорядки, США, #Євромайдан, выборы, дети, тест-драйв, Майдан, акции, Александр Зубко, традиции, аннексия Крыма, транспорт, фотопроект, Львів, полиция, пейзажи, самолеты, Россия, выставки, суд, спорт, милиция, Донбасс, бизнес, зима, солдат, Одесса, военная техника, фотография, технологии, Дмитрий Дятлов, животные, митинги, Шахтер, марш, катастрофы, парады, футбол, ЗСУ, экология, Сергей Смоленцев, корабли, фотографы, искусство, люди, церковь, концерты, автомобили, мир, стихийные бедствия, путешествия, досуг, война, музыка, вера, праздники, архитектура, мода, фотоподборки, общество, ВМС, уикенд, фестивали, Львов, депутаты, Киев, туризм, столкновения, политика, портрет, Нацгвардия, дизайн, живопись, Саакашвили, джаз, авиация, НАТО, оккупация, кошки, природа Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис город, Путин, юмор, фотоконкурсы, протесты, ВСУ, заводы, учения, АТО, Верховная Рада, Динамо, соревнования, Порошенко, знаменитости, цирк, Карпаты, история, культура, женщины, политики, беспорядки, США, #Євромайдан, выборы, дети, тест-драйв, Майдан, акции, Александр Зубко, традиции, аннексия Крыма, транспорт, фотопроект, Львів, полиция, пейзажи, самолеты, Россия, выставки, суд, спорт, милиция, Донбасс, бизнес, зима, солдат, Одесса, военная техника, фотография, технологии, Дмитрий Дятлов, животные, митинги, Шахтер, марш, катастрофы, парады, футбол, ЗСУ, экология, Сергей Смоленцев, корабли, фотографы, искусство, люди, церковь, концерты, автомобили, мир, стихийные бедствия, путешествия, досуг, война, музыка, вера, праздники, архитектура, мода, фотоподборки, общество, ВМС, уикенд, фестивали, Львов, депутаты, Киев, туризм, столкновения, политика, портрет, Нацгвардия, дизайн, живопись, Саакашвили, джаз, авиация, НАТО, оккупация, кошки, природаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Дмитрий Дятлов Дания 16.12.2019



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