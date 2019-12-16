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|Арахамия: Нас предупредили о возможных нападениях на депутатов
|16.12.2019 18:37
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По его словам, такая информация поступила от правоохранительных органов.
Арахамия считает, что депутатов хотят запугать перед голосованием по законопроекту о рынке земли, чтобы они либо не пришли в сессионный зал парламента, либо не голосовали.
Также Арахамия рассказал, что по имеющейся информации на этой неделе якобы предстоит "активная фаза митингов, очень агрессивная" против законопроекта о рынке земли.