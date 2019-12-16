За 11 месяцев 2019 года в Украине из тюрем сбежали 19 осужденных. Об этом со ссылкой на Администрацию государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщает УНН в понедельник, 16 декабря. "В течение 11 месяцев 2019 года из мест лишения свободы, а именно с участков социальной реабилитации исправительных колоний, совершили побег 18 осужденных в 16 случаях. Из исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания совершил побег один осужденный", - сообщили в Администрации ГУИС Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины колоний этом исправительных месяцев осужденных Теги: экономика