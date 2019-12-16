Компания Nord Stream 2 направила требование Германии на прокладку труб Северного потока-2 в зимние и весенние месяцы 2020 года.

Об этом сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.

По данным Bild, изначально прокладка труб не должна была осуществляться в этот период из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц.

Однако из-за позднего получения разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании и из-за возможного введения санкций США в начале 2020 года, Nord Stream 2 якобы решили ускорить процесс.

Запрос компании будет рассмотрен в понедельник, 16 декабря. Дата вынесение решения пока неизвестна.

Северный поток -2 строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

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