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|Оператор Северного потока-2 решил обогнать санкции
|16.12.2019 19:13
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Компания Nord Stream 2 направила требование Германии на прокладку труб Северного потока-2 в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Об этом сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Отмечается, что таким образом оператор газопровода хочет изменить условия работ.
По данным Bild, изначально прокладка труб не должна была осуществляться в этот период из-за зимующих в районе Поморской бухты водоплавающих птиц.
Однако из-за позднего получения разрешения на строительство газопровода в территориальных водах Дании и из-за возможного введения санкций США в начале 2020 года, Nord Stream 2 якобы решили ускорить процесс.
Запрос компании будет рассмотрен в понедельник, 16 декабря. Дата вынесение решения пока неизвестна.
Северный поток -2 строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.