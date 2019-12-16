Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины в понедельник, 16 декабря.

"Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности", - отметили в Нафтогазе.

По информации компании, между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

"Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них", - добавил Нафтогаз в сообщении в Facebook, призвав журналистов быть внимательными, испытывать информацию и обращаться в компанию за подтверждением и официальными комментариями.

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