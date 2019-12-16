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|Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа
|16.12.2019 21:23
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля."Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в нормандском формате, на котором согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, основное внимание разговора уделено проблематике ливийского кризиса. Отмечены важность недопущения дальнейшего обострения ситуации и необходимость возобновления мирного диалога.
"Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта Северный поток-2", - сообщили в Кремле.
Условлено о поддержании контактов на различных уровнях.