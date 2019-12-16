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|Первая за несколько лет елка в Афинах и травмоопасная елка Литвы: как готовятся к праздникам в мире
|16.12.2019 21:42
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В Венгрии Санты-велосипедисты накормили бездомных, в Греции впервые за многие годы зажгли рождественские огни, а в Соединенных Штатах запустили новогодний поезд.
Нарезают бутерброды, раскладывают по сумкам и отправляются в путь. Традиции у этих венгерских велосипедистов ежегодно неизменны. Незадолго до Рождества – раздают продукты бездомным. В этом декабре накормили четыре тысячи человек.
Золтан Хавасс, организатор акции:
«Делиться с другими – это не просто хорошо, это наша обязанность. Так мы можем сделать общество лучше».
Добрым словом благотворителей сейчас вспоминают и в Греции. Столица страны, Афины, засияли рождественскими огнями. Десятки домов и улиц за свой счет украсили местные предприниматели. Потому бюджета на такие развлечения стране, переживающей финансовый кризис, не хватало несколько лет подряд. Теперь в центре Афин возвышается еще и 17 метровая елка – ее огни вспыхнули накануне вечером.
Удивили елкой и работники аэропорта Литвы. Новогоднее дерево там украсили шарами, ножами, лезвиями и ножницами. Все эти запрещенные вещи изъяли у пассажиров. Так на аэродроме напоминают о предметах, которых нельзя брать на борт.
А в США к праздникам запустили праздничный экспресс – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина». Междугородным поездом руководил машинист в костюме Санты. Внутри хозяйничали эльфы, а хор исполнял рождественские песни.