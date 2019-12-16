Не заметные в темноте, словно ниндзя. Водители жалуются: в темное время суток пешеходов просто не видно. И их внезапное появление на дороге приводит к авариям. Чтобы доказать прохожим необходимость светоотражающих элементов на одежде, автомобильный клуб в Черкассах обратился к эксперименту.

Сергей Гусев за рулем уже пятнадцать лет. Вспоминает, как испугался, когда в свете фар неожиданно увидел пешехода. Тот был незаметен в темной одежде:

«Очень страшно. Ты себе едешь, думаешь о чем-то своем, и из неоткуда возникает человек. Это очень страшно».

Тогда аварии удалось избежать. Но таких историй у водителей множество. Поэтому черкасский автомобильный клуб обратился к эксперименту. Два человека, взрослый и ребенок, становятся вдоль трассы.

«За тридцать метров мы видим первого пешехода. Ищем следующего. Не видно, не видно. И только сейчас, в 30 метрах, мы видим второго пешехода», – комментирует водитель.

А теперь на людей, которые играют пешеходов, надеваем жилеты со светоотражающими элементами. Они сразу становятся заметными издалека.

«До первого пешехода 150 метров. До второго пешехода, в детском жилете, – 350 метров. И мы уже видим, как работают жилеты», – отмечает наш водитель.

Светоотражающие ленты и сигнальные жилеты продают в спортивных, автомобильных, строительных магазинах. Стоят они от десяти гривен. Самая простая защита от тьмы – гибкие фликеры.

«Они очень легко монтируются: на руку или на ногу, если необходимо. Конечно, одного фликера мало, а два или три – уже человека можно распознать», – отмечает знаток в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

А вот пешеходы без таких фликеров ночью совершенно незаметны. И водитель может просто не успеть затормозить.

Андрей Яроменко, руководитель автомобильного клуба:

«Человека видно за секунду-полторы до приближения. Среагировать водитель не может, остановиться водитель не может».

Обычно такие приключения заканчивается трагически.

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