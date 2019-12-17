 Разведка доложила о потерях оккупантов на Донбассе - 44 за две недели - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Разведка доложила о потерях оккупантов на Донбассе - 44 за две недели
17.12.2019 08:16
В течение первой половины декабря потери наемников РФ на Донбассе составили 44 человека.

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Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека. 22 оккупантов ликвидировали, еще 22 составляют санитарные потери врага", - говорится в сообщении.

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