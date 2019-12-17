Об этом сообщил Укринформу представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны" прибыл журналист телеканала НТВ, который заявил, что планирует освещать события в Украине. Однако никаких документов в подтверждение своих слов он не предоставил", - заявил Демченко, напомнив, что телеканал НТВ в санкционных списках СНБО.

В то же время, он не назвал фамилию этого журналиста.

Однако, по информации российских СМИ, речь идет об Алексее Чеботареве.

Как сообщал Укринформ 13 декабря журналиста российского пропагандистского телеканала "НТВ" Сергея Савина не пропустили в Украину из-за того, что он посещал временно оккупированные территории.

14 декабря пограничники не пустили в Украину журналистку НТВ Александру Тонких, которая незаконно посещала оккупированный Крым.

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