Офіційний візит Президента України до Азербайджану
17.12.2019 12:36
Офіційний візит Президента України до Азербайджану
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17.12.2019
Баку, Азербайджан
Офіс Президента України
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Метки: визиты, Азербайджан, Алиев, Зеленский.
Офіційний візит Президента України до Азербайджану
У Баку проходить зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває в Азербайджанській Республіці з офіційним візитом, із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Офіційна церемонія зустрічі відбулася на площі біля резиденції Президента Азербайджанської Республіки. Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Азербайджану. В присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва відбулося підписання українсько-азербайджанських двосторонніх документів. Протокол про наміри між містом Одеса (Україна) та містом Гяднжа (Азербайджанська Республіка) підписали Надзвичайний і Повноважний Посол України в Азербайджанській Республіці Владислав Каневський та Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Азер Худієв. Також Владислав Каневський та Азер Худієв підписали Договір між містом Трускавець (Україна) та містом Губа (Азербайджанська Республіка) про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво. Угоду про співробітництво у сфері регулювання умов ведення бізнесу між Державною регуляторною службою України й Міністерством економіки Азербайджанської Республіки підписали міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Ельмар Мамед’яров. Також Вадим Пристайко та Ельмар Мамед'яров підписали Угоду між Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Спеціальною службою державної охорони Азербайджанської Республіки про організацію лінії міждержавного урядового зв'язку між Києвом та Баку. Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з Прем’єр-міністром Азербайджану Алі Асадовим. Також президенти України та Азербайджану візьмуть участь у роботі Українсько-азербайджанського бізнес-форуму. Крім того, Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського слов’янського університету та зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.