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В Испании установили самую дорогую в мире новогоднюю елку
17.12.2019 12:55
В отеле Kempinski Hotel Bahia в испанской Марбелье установили новогоднюю елку стоимостью 11,9 миллиона фунтов стерлингов.

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Об этом говорится в пресс-релизе отеля.

"Kempinski Hotel Bahia вместе с дизайнером Дебби Вингхем представили самую экстравагантную рождественскую елку в мире стоимостью 11,9 миллиона фунтов стерлингов", - сообщили в пресс-службе.

В отеле добавили, что дерево украсили розовыми, красными, белыми и черными бриллиантами и ювелирными изделиями от Bvlgari, Cartier, Van Cleef&Arpels и Chanel.

Отмечается, что 28 декабря гости отеля смогут забрать домой бриллиант стоимостью 2000 евро во время рождественской вечеринки.

Всего в отеле 145 комнат, включая 17 номеров класса люкс, с видом на Средиземное море.

В 2019 году отель, расположенный в испанской Марбелье, отмечает свое 20-летие.

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