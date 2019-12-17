Зіткнення під Верховною радою: зеленка, газ та палиці
17.12.2019 13:33
Зіткнення під Верховною радою: зеленка, газ та палиці
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17.12.2019
Київ, Україна
hromadske.ua, РБК-Україна, informator.ua, Yan Dobronosov
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Метки: протесты, Верховная Рада, полиция, Нацгвардия, столкновения, Национальный корпус, рынок земли.
Зіткнення під Верховною радою: зеленка, газ та палиці
Під парламентом триває одразу кілька акцій, зокрема, проти запровадження ринку землі. Під час акцій виникли заворушення, які переросли у сутички окремих мітингувальників з правоохоронцями. Представники «Національного корпусу» хотіли встановити намети перед будівлею парламенту. Поліцейські спецпризначення запитали, чи є у них дозвіл на це. Після цього сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Зокрема, представники «Національного корпусу» облили поліцейських зеленкою, а ті, у свою чергу, використали сльозогінний газ. Відомо, що у сутичках постраждали двоє журналістів – Вікторія Рощина та оператор Олексій Нікулін. Їх забризкали сльозогінним газом. Також у журналістки з рук вибили телефон, коли вона фільмувала бійку. Мітинг організували низка політичних сил, серед яких «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», «Аграрна партія» та «Національний корпус». Загалом, за даними поліції, в акції протесту беруть участь 1,5-2 тисячі людей.