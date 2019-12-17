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Рецепт "Николайчиков" - традиционной выпечки к празднику
17.12.2019 13:52
19 декабря - один из тех дней, которых украинцы ждут целый год. Это день, когда все: и взрослые, и дети - верят в чудо. Считается, что священный Николай - тот священный, который воплощает чудеса в жизни.

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Традиция праздновать день святого Николая, одаривая детей, началась в Германии. В Х веке в Кельнском соборе в день памяти святого Николая – 6 декабря, ученикам церковноприходской школы стали раздавать сладости. А позже в домах по всей стране стали вывешивать башмачки или носочки для того, чтобы священный Николай положил туда детям подарки. Эти традиции быстро распространились по всей Европе.

 

В Украине она сначала появилась на западе, а затем распространилась на всю страну. В карпатских селах на праздник Николая по дворам ходила толпа ребят с подарками. Был между них один молодой человек переодетый в казака, с барашковой шапкой со шлыком. Среди подарков обычно был пряник «николайчик», символизируя Николая. Носили люди также с собой прут. Послушным детям сразу вручали подарки, а непослушным сначала угрожали прутом, а потом, все же дарили пряник «николайчик».

Однако, советская власть другим "росчерком пера" - постановлением КПСС от 1937 года - заменила святого Николая, который был почитаем украинцами издревле, Дедом Морозом, "приказав" именно ему дарить подарки на Новый год.

Быть может, пора вспомнить о добром волшебнике и вернуть его детям. Равно как и традицию замечательных пряников. Печь их можно с детьми вместе или же, наоборот, втайне от них, устроив сюрприз, который станет доброй традицией.

Рецепт пряников-николайчиков

Ингредиенты

Способ приготовления:

  1. Масло комнатной температуры растираем с сахаром. Добавляем 2 яичных желтка
  2. Вводим мед (жидкий) или кленовый сироп
  3. Добавляем имбирь. Все хорошо перемешиваем
  4. Вводим муку и соду. Специи по вкусу. Еще раз перемешиваем
  5. Охлаждаем тесто в холодильнике 3-4 часа (можно ночь - оно как раз успевает пропитаться ароматом специй)
  6. Достаем тесто, раскатываем. Если тонко раскатать - пряники будут хрустящими. Если потолще раскатать - пряники получаться мягкими. Вырезам фигурками или рюмочкой.
  7. Выпекаем 8-12 мин
  8. Остужаем. Украшаем глазурью или присыпаем сахарной пудрой.

 

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