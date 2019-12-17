17 декабря RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Рада приняла закон о "Пласте" с предложениями Зеленского • В Киеве снова горела новостройка в ЖК "Бережанский" • Рецепт "Николайчиков" - традиционной выпечки к празднику • Киевгорстрой объяснил, как закончит скандальные объекты Укрбуда • В Испании установили самую дорогую в мире новогоднюю елку • Дубилет анонсировал завершение "зарплатного рабства" • Художникам не запретят нецензурную лексику и суржик — языковой омбудсменвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Крым, переговоры, аннексия Крыма, нормандская четверка, Гордон. 17 декабря 70политика, Крым, переговоры, аннексия Крыма, нормандская четверка, Гордон. «Нормандські переговори» без Криму. Кримське питання не стало темою обговорення між президентами України та Росії. Володимир Зеленський запевняє – до теми Криму в переговорах просто не дійшли. Та обіцяє, що обговорить це питання з Владіміром Путіним на наступній зустрічі «нормандської четвірки». Тим часом про майбутнє анексованого Росією півострова сперечалися журналісти, які приїхали висвітлювати нормандську зустріч. Наприклад, Дмитро Гордон і ведучий Першого каналу Анатолій Кузічев. На думку останнього, український Крим – це «історичний парадокс». Гордон натомість нагадав, що свого часу Росії не належали ані Курили, ані Калінінград, ані Карелія. Що ще говорили про Крим в Парижі? Фоторепортажи Популярные теги живопись, столкновения, митинги, депутаты, природа, мода, женщины, Дмитрий Дятлов, военная техника, дизайн, цирк, полиция, аннексия Крыма, Нацгвардия, Сергей Смоленцев, выставки, футбол, соревнования, праздники, общество, Саакашвили, Львів, фотоподборки, бизнес, пейзажи, люди, марш, США, мир, досуг, фестивали, протесты, Россия, Порошенко, самолеты, ВМС, ВСУ, политика, стихийные бедствия, АТО, #Євромайдан, заводы, вера, город, зима, суд, солдат, Путин, дети, ЗСУ, выборы, транспорт, Майдан, экология, уикенд, знаменитости, Верховная Рада, Донбасс, технологии, фотографы, авиация, музыка, тест-драйв, политики, искусство, церковь, джаз, корабли, фотопроект, портрет, НАТО, кошки, Александр Зубко, Динамо, архитектура, милиция, традиции, парады, путешествия, туризм, катастрофы, Одесса, война, учения, история, Киев, фотоконкурсы, акции, беспорядки, фотография, спорт, животные, концерты, оккупация, автомобили, культура, Карпаты, Львов, Шахтер, юмор Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис живопись, столкновения, митинги, депутаты, природа, мода, женщины, Дмитрий Дятлов, военная техника, дизайн, цирк, полиция, аннексия Крыма, Нацгвардия, Сергей Смоленцев, выставки, футбол, соревнования, праздники, общество, Саакашвили, Львів, фотоподборки, бизнес, пейзажи, люди, марш, США, мир, досуг, фестивали, протесты, Россия, Порошенко, самолеты, ВМС, ВСУ, политика, стихийные бедствия, АТО, #Євромайдан, заводы, вера, город, зима, суд, солдат, Путин, дети, ЗСУ, выборы, транспорт, Майдан, экология, уикенд, знаменитости, Верховная Рада, Донбасс, технологии, фотографы, авиация, музыка, тест-драйв, политики, искусство, церковь, джаз, корабли, фотопроект, портрет, НАТО, кошки, Александр Зубко, Динамо, архитектура, милиция, традиции, парады, путешествия, туризм, катастрофы, Одесса, война, учения, история, Киев, фотоконкурсы, акции, беспорядки, фотография, спорт, животные, концерты, оккупация, автомобили, культура, Карпаты, Львов, Шахтер, юморВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи «Нормандські переговори» без Криму. Кримське питання не стало темою обговорення між президентами України та Росії. Володимир Зеленський запевняє – до теми Криму в переговорах просто не дійшли. Та обіцяє, що обговорить це питання з Владіміром Путіним на наступній зустрічі «нормандської четвірки». Тим часом про майбутнє анексованого Росією півострова сперечалися журналісти, які приїхали висвітлювати нормандську зустріч. Наприклад, Дмитро Гордон і ведучий Першого каналу Анатолій Кузічев. На думку останнього, український Крим – це «історичний парадокс». Гордон натомість нагадав, що свого часу Росії не належали ані Курили, ані Калінінград, ані Карелія. Що ще говорили про Крим в Парижі? 17.12.2019



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