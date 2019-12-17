Курили, Калінінград, Карелія, Крим – історичний парадокс?
17.12.2019 15:07
17 декабря
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«Нормандські переговори» без Криму. Кримське питання не стало темою обговорення між президентами України та Росії. Володимир Зеленський запевняє – до теми Криму в переговорах просто не дійшли. Та обіцяє, що обговорить це питання з Владіміром Путіним на наступній зустрічі «нормандської четвірки». Тим часом про майбутнє анексованого Росією півострова сперечалися журналісти, які приїхали висвітлювати нормандську зустріч. Наприклад, Дмитро Гордон і ведучий Першого каналу Анатолій Кузічев. На думку останнього, український Крим – це «історичний парадокс». Гордон натомість нагадав, що свого часу Росії не належали ані Курили, ані Калінінград, ані Карелія. Що ще говорили про Крим в Парижі?