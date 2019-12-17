В этот светлый праздник принято щедро накрывать стол и встречать гостей. И каждая страна имеет свои рождественские кулинарные традиции.

Англичане встречают Рождество с запеченной индейкой, которую подают под клюквенным соусом. В качестве гарнира готовят жареный картофель, брюссельскую капусту и другие овощи. Нередко на английском столе можно встретить свиную ногу с вишней и гвоздикой. А на десерт англичане лакомятся пудингом, политым ромом, который при подаче эффектно поджигают. Из напитков подают традиционный эль.

Немцы подают на рождественский стол запеченного с яблоками, черносливом и капустой гуся, лосося, свинину с квашеной капустой, домашнюю соленую выпечку. Обязательно в этот день должны присутствовать продукты, которые символизируют зарождение жизни – яйца, ростки, икринки. Пьют в Германии на рождество теплый глинтвейн с марципановым тортом.

Французы традиционно готовят рождественскую индейку, запекая ее по особому рецепту с добавлением алкоголя и сливок. А также каштаны, паштеты, рыбу и моллюски, ассорти сыров. На десерт пекут рождественское сливочное полено, а из алкоголя предпочитают вина и шампанское.

Американцы традиционную рождественскую индейку подают с кислым клюквенным соусом, а фаршируют мясо хлебом, сыром, фасолью, грибами, чесноком, черносливом, капустой и яблоками. Среди напитков следует выделить густой сливочный коктейль из яиц с добавлением пряностей.

В Испании в рождественские праздники зажаривают барашка или молочного поросенка, а также готовят рыбу или блюда из морепродуктов. Испанские десерты – туррон со сливками, марципан и безе – подают в Сочельник.

Итальянцы не представляют себе этот праздник без домашней жирной колбасы котекино. Она подается в хлебе с грушами, шалотом, ягодами и приправами. На рождественском столе обязательно стоят тортеллини – маленькие пельмешки, традиционная паста с соусами и дзампоне – запеченная свиная нога.

Датчане на рождественский стол ставят сытную картошку, капусту, всевозможные жирные соуса, из мяса – жареного гуся или печеную свинину. Рождественский десерт в Дании называется грютце, и готовится он из рисовой каши, политой вишневым киселем и посыпанной жареным миндалем. Пьют в этой стране в зимние праздники глёг, глинтвейн и пиво.

В Швеции на Рождество маринуют сельдь, готовят мясные блюда с овощами и ягодными соусами, печеночные паштеты, студень, копченую колбасу, а также традиционное блюдо кропкакор из отварного картофеля, ветчины и шпика. Из сладкого подают рисовый пудинг с миндалем.

У голландцев есть традиция в Сочельник ходить друг к другу в гости со своей едой. Это блюда из овощей, рыбы, морепродуктов, мяса, а также салаты, фрукты, десерты и соусы.

В Бельгии готовят мясо вепря, колбасу из телятины с трюфелями, торты и элитные вина. В качестве десерта каждая голландская семья выпекает небольшие печенья в форме младенца Иисуса.

Норвежцы, что неудивительно, готовят много рыбных блюд, бараньи или свиные ребра, жаркое, пюре из овощей, квашеную капусту и вареный картофель. На десерт подают семь видов рождественских печений и бисквитов.

В Португалии в рождественскую ночь едят бакалао – сушеную соленую треску, которую запивают большим количеством сладкого пряного портвейна.

Швейцарцы едят любимое традиционное блюдо – сырное фондю, для которого закупаются несколько сортов разного сыра. В растопленную массу окунают кусочки хлеба, мяса, фруктов – все зависит от вкусов собравшихся за столом.

В Ирландии готовят копченого лосося под креветочным коктейлем, который выкладывают на зеленые листья салата. Также готовят сытные окороки или индейку.

В Греции, несмотря на обилие морепродуктов, в Рождество предпочитают все же готовить традиционную индейку, маринуя ее в вине, жарить поросенка с печеной картошкой, а на десерт пекут пирог Василопита.

В Японии все блюда рождественского стола наделены смыслом. Японцы пресыщаются гречневой лапшой, набором морепродуктов, состоящим из нескольких видов рыбы, икры, креветок, омаров, устриц, морской капусты. Закусывают это великолепие супом озони с рисовыми пирогами. Из напитков японцы предпочитают рисовую водку и зеленый чай.

В Польше рождественский стол состоит из 12 не мясных блюд – по числу апостолов. Среди традиционных блюд – свекольный бульон с пельменями, карп, пряники, печенье. В Сочельник спиртное на столах поляков – большая редкость, а вот на Рождество можно и выпить вина, и поесть сытного мяса.

В Чехии также не едят мясо в Сочельник, ставя на стол картофельный салат, который не уступает в сытности, и жареную рыбу – чаще карпа. В рождественские праздники чехи готовят большое количество сладкого печенья, которым щедро угощают гостей.

В Словении ко столу обязательно подается специальный рождественский хлеб из трех видов муки – гречневой, ржаной и пшеничной. Еще готовят кровяную колбасу и жаркое из мяса свинины или оленины.

Венгры не представляют рождественский стол без наваристого гуляша с мясом и паприкой, фаршированной капусты, рыбного супа и запеченной рыбы.

Болгары ставят на праздничный стол в Рождество только постные блюда и обязательно в нечетном количестве. В основном это овощи – фаршированный болгарский перец, фасоль, чечевица, слоеные пироги с яблоками и тыквой, узвары и компоты. А на второй день готовят рыбу, мясо с овощами и слоеный пирог с брынзой, телятиной, овощами и фруктами – баницу.

В Финляндии главное место на рождественском столе занимает окорок с хлебом и горчицей. Также едят ветчину, мясо курицы, рыбу, запеканки с печенью, салаты из свеклы, репы и картофеля. Пьют финны горячий ароматный глинтвейн.

В Литве во главе стола обязательно ставят кутью, салаты, приготовленную рыбу и другие постные блюда. И лишь после праздничной ночи литовцы позволяют себе есть мясо – традиционно приготовленного гуся.

В Сербии на Рождество принято подавать поросенка, квашеную и тушеную капусту с копченым свиным мясом, а также рождественский пирог. Пьют сербы напиток ракия – фруктовый алкогольный напиток.

Румыны большое внимание на праздничном столе уделяют свинине – ее готовят разными способами и подают с соленьями и колбасами. Пекут в Румынии разнообразные рождественские пироги, в начинку которых вкладывают монетки – кому она попадется, ждет в предстоящем году богатство и повышение.

В Эстонии на Рождество готовят кровянку с острыми специями и перловой крупой, вареный картофель со сметаной, капусту, которую квасят и тушат, салат из тыквы, пряное печенье с разноцветной глазурью.

В Аргентине на рождественский вечер зажаривают мясо павлина, индейку, говядину или свинину, к которым подают пироги со всевозможными начинками и сладкие пудинги.

В Армении на Сочельник готовится постный сладкий плов с орехами и сухофруктами, выпекаются куличи, в которые также прячут монетки на счастье.

Мексиканцы на Рождество балуют себя запеченным молочным поросенком с рисом, сладкими перцами и черными бобами. На закуски готовят овощи и сыры. К столу подают текилу, а на десерт сладкие лепешки из кукурузной муки.

Австралийское Рождество принято встречать с креветками, цыпленком, мясом поросенка, ягненка и говядиной. На десерт ставят на стол взбитые сливки с фруктами и безе.

В Бразилии главные рождественские блюда – свинина или рыба с гарниром из цветного риса. На сладкое – орехи и фруктовый салат.

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