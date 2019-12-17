 В тренде натуральность! Какие игрушки на елке считаются сейчас самыми модными - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В тренде натуральность! Какие игрушки на елке считаются сейчас самыми модными
17.12.2019 18:12
Мода на натуральные елочные игрушки возвращается. Побрякушки могут быть деревянными, сделанными из бисера и даже съедобными.

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Кондитер Елена Самборская, например, печет "вкусные атрибуты" новогодних праздников. "Все съедобное: и пряники, и шишечки, и даже картинка нарисована на сахарном бумаге, напечатанной на принтере пищевых красками", – утверждает Елена, отмечая, что на изготовления сладких игрушек уходит от четырех до пяти дней.

Мастер Лариса Шубская, в свою очередь, уже второй год собирает рождественские шарики из бисера. Говорит, что они эксклюзивные и очень практичные. "Эту игрушку разбить нельзя, хотя она стеклянная. И внукам, и правнукам достанется", – рассказывает женщина в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина» – Придумываю также игрушки из нитей, камней, прозрачных шаров и искусственного снега". 

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