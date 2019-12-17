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|Кремль рассчитывает, что Украина начнет пускать российских пропагандистов
|17.12.2019 18:31
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков надеется, что после слов президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего российских журналистов приехать в его страну, политика Киева в отношении СМИ из России изменится и корреспонденты получат возможность работать в Украине.
Об этом пишут российские СМИ.
“Мы зафиксировали слова президента Зеленского, сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов“, - прокомментировал Песков недавние инциденты с журналистами НТВ и “Звезды”.
Кроме того, Песков съязвил и заявил, что “на Украине эта практика не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ, ничему”.
”Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины. Это факт. Мы надеемся, что все-таки постепенно изменения произойдут и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность”, - добавил Песков.
Он также акцентировал, что на протяжении только этого времени украинские журналисты свободно работают на территории РФ и их права никто не ущемляет.
В Кремле надеются, что украинские власти сделают равные условия для российских и зарубежных СМИ.