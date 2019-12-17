Деловые Сводки
|Во Всемирном банке пояснили интерес иностранцев к украинским гособлигациям
|17.12.2019 19:08
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Об этом рассказала экономист Всемирного банка Анастасия Головач в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано во вторник, 17 декабря.
Головач напомнила, что с начала года на внутренний рынок облигаций пришло уже свыше 4 млрд долларов.
"Иностранцы видят, что макроэкономическая ситуация в Украине стабилизировалась, но ставки по ценным бумагам остаются все еще высокими. Поэтому наши ОВГЗ считают хорошей инвестицией", - сказала она.
По ее словам, эта ситуация позволила Министерству финансов решить проблему рефинансирования государственного долга, снизить стоимость заимствований. В свою очередь, Национальный банк смог пополнить золотовалютные резервы.
"Но портфельных инвестиций недостаточно. Эти деньги не являются вкладом в настоящий сектор", - отметила Головач, пояснив, что эти инвестиции не создают рабочие места т не способствуют росту экономики.