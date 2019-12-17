Кабинет министров Украины планирует расширить персональные санкции, связанные с вооруженной агрессией России.

Соответствующее распоряжение, датированное еще 27 ноября, сегодня появилось на сайте правительства.

В частности, в распоряжении говорится о необходимости в течение месяца разработать и вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) новые персональные экономические санкции против компаний, связанных с поставкой материалов для оборонно-промышленного комплекса России. Санкции планируют ввести сроком на 3 года.

Отмечается, что новые санкции будут применяться в отношении юридических лиц зарегистрированных как в России, так и на оккупированных ею территориях.

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