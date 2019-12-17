В следующем году в Украине вместе с ростом социальных стандартов вырастут и налоговые отчисления, которые к ним привязаны. О том, сколько будем платить государству, пишет Obozrevatel.

Украинцы с минимальными зарплатами

Украинцы будут платить 41,5% от своей “грязной“ зарплаты государству. Для примера рассмотрим, как вырастут отчисления с минимальной заработной платы:

- Было: 4173 грн;

- Будет: 4723 грн.

Подоходный налог:

- Было: 751,14 грн;

- Будет: 850,14 грн.

ЕСВ:

- Было: 918,06 грн;

- Будет: 1039,06 грн.

Военный сбор:

- Было: 62,5 грн;

- Будет: 70,8 грн.

Всего:

- Было: 1731,79 грн;

- Будет: 1960,04 грн.

ФЛП

Конечно, налоги вырастут и для предпринимателей.

Первая группа единого налога будет платить:

- Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);

- ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);

- только – 1249,26 грн.

Вторая группа единого налога:

- Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);

- ЕСВ – 1039,06 грн;

- только – 1983,66 грн.

Третья группа единого налога:

- Единый налог – 5% дохода;

- ЕСВ – 1039,06 грн;

- Всего –1039,06+ 5% дохода.

Налог на недвижимость

Размер налога определяется не на общегосударственном уровне, а на местном. Единственно, закон ограничивает местную власть максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый “лишний“ квадратный метр. Но горсовет или сельсовет может решить брать у граждан и 1% от минимальной зарплаты.

Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако и тут местная власть может вносить некие коррективы.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира