|В Украине вырастут налоги: Кто и сколько будет платить
|17.12.2019 20:41
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В следующем году в Украине вместе с ростом социальных стандартов вырастут и налоговые отчисления, которые к ним привязаны. О том, сколько будем платить государству, пишет Obozrevatel.
Украинцы с минимальными зарплатами
Украинцы будут платить 41,5% от своей “грязной“ зарплаты государству. Для примера рассмотрим, как вырастут отчисления с минимальной заработной платы:
- Было: 4173 грн;
- Будет: 4723 грн.
Подоходный налог:
- Было: 751,14 грн;
- Будет: 850,14 грн.
ЕСВ:
- Было: 918,06 грн;
- Будет: 1039,06 грн.
Военный сбор:
- Было: 62,5 грн;
- Будет: 70,8 грн.
Всего:
- Было: 1731,79 грн;
- Будет: 1960,04 грн.
ФЛП
Конечно, налоги вырастут и для предпринимателей.
Первая группа единого налога будет платить:
- Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);
- ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);
- только – 1249,26 грн.
Вторая группа единого налога:
- Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);
- ЕСВ – 1039,06 грн;
- только – 1983,66 грн.
Третья группа единого налога:
- Единый налог – 5% дохода;
- ЕСВ – 1039,06 грн;
- Всего –1039,06+ 5% дохода.
Налог на недвижимость
Размер налога определяется не на общегосударственном уровне, а на местном. Единственно, закон ограничивает местную власть максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый “лишний“ квадратный метр. Но горсовет или сельсовет может решить брать у граждан и 1% от минимальной зарплаты.
Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако и тут местная власть может вносить некие коррективы.