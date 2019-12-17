Об этом в интервью “Европейской правде” сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Более 4,3 миллиона (ID-карточек уже оформлены - ред.). Это и подростки, которые оформляют паспорт впервые, и те, кто достигли возраста 25 или 45 лет и должны вклеивать карточку в старый паспорт, и те, кто потерял где-то старый паспорт. Многие люди оформляют новый паспорт просто по желанию", - сказал Соколюк.

Он уточнил, что между тех, кто оформил себе ID-карточки, есть даже люди очень пожилого возраста.

"ID-карточки получили 516 граждан в возрасте 90-100 лет и восемь - старше 100 лет. У нас есть поручение, по которому работники выезжают к людям пожилого возраста, которые не могут передвигаться самостоятельно и находятся дома или в медучреждениях, чтобы там оформлять им ID", - проинформировал Соколюк.

Он уточнил, что в ГМС предлагают сделать также электронное удостоверение личности, то есть ID-карточку в смартфоне.

"Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть, где этот "виртуальный паспорт" может быть использован, когда потребуется цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ или прикладывать где-то его. Например, лицо может заказать электронный паспорт - и он придет на смартфон через несколько минут. Не нужно ждать, пока будет изготовлен пластик", - отметил руководитель ГМС.

На вопрос, что виртуальный документ все равно не будет полноценной заменой физического, как например, возможность выезда за границу по ID-карточке, он сказал, что "да, но будет и эмуляция - то есть и пластик, и виртуальный ID".

В то же время он подтвердил, что сама идея безвизовых поездок за границу с ID-карточкой, без "загранпаспорта", будет развиваться.

"Сейчас можно так ездить в Грузию, в Турцию, и эта возможность пользуется популярностью, особенно между детей и молодежи до 20 лет. Ждем подобного режима с Молдовой - есть принципиальная договоренность. Белоруссия отложила свой проект перехода на ID-карточки; когда они введут, будем вести переговоры с ними. И я очень надеюсь, что такая система начнет работать с шенгенской зоной", - подчеркнул Соколюк.

Председатель ГМС отметил, что сейчас поездки по ID-карточками в Европу невозможны, поскольку они ставят штампы в паспорт и их считают.

"Но скоро у них должна начать функционировать Entry-Exit System, которая переведет учет пересечений границы в электронный вид. Поэтому когда они ее построят, когда они будут ей доверять, и шенгенские страны убедятся, что видят все пересечения границы - будем договариваться и с ними. Поскольку наши ID-карточки уже готовы для использования для поездок по безвизу и в Шенген", - уточнил Соколюк.

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