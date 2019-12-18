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Киевская подземка объяснила сбой в работе е-билета
18.12.2019 09:05
Сбой в работе системы е-билета и Карточки киевлянина 16 декабря произошел из-за поломки в оборудовании метрополитена.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"По предварительным данным, из-за перегрузки вышло из строя оборудование подземки. В ближайшее время оператор системы е-билета КП "ГИВЦ" запустит резервную сеть. Специалисты решают технические, организационные и юридические вопросы для того, чтобы подобное больше не повторилось", - говорится в сообщении.

В подземке сообщили, что сейчас специалисты метрополитена и КП "ГИВЦ" (оператора системы е-билета) подробно изучают случай и разрабатывают механизмы недопущения подобных сбоев в работе.

Как сообщал Укринформ, в Киевском метрополитене в понедельник 16 декабря вечером не работали банковские карточки, карточки Kyiv Smart Card и Карточки киевлянина.

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