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|В новогоднюю ночь столичный фуникулер будет работать круглосуточно
|18.12.2019 10:54
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Об этом сообщили в "Киевпастрансе".
"В новогоднюю ночь наш фуникулер будет работать круглосуточно, а работа трамваев, троллейбусов и маршрутных такси будет продлена на 3 часа", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади состоится официальное зажжение главной новогодней елки страны.