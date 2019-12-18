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В новогоднюю ночь столичный фуникулер будет работать круглосуточно
18.12.2019 10:54
Столичный фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно. Также будет продлена работа городского транспорта.

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Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

"В новогоднюю ночь наш фуникулер будет работать круглосуточно, а работа трамваев, троллейбусов и маршрутных такси будет продлена на 3 часа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 декабря, в 19:00 на Софийской площади состоится официальное зажжение главной новогодней елки страны.

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