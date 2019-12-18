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|Сенат США принял оборонный бюджет с помощью для Украины и санкциями против Nord Stream 2
|18.12.2019 11:30
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Об этом сообщило во вторник американское издание The Hill.
"Сенаторы поддержали на голосовании с 86 голосами "за" и 8 "против" Акт о бюджетных ассигнованиях национальной обороны. Этот законодательный документ был принят Палатой представителей на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.
В целом, оборонный бюджет США на следующий год составит $738 млрд.
Как сообщал Укринформ, в минувшую среду Палата представителей приняла законопроект о финансировании оборонных нужд США, в котором предусмотрела, в том числе $300 млн помощи украинской армии. Кроме того, был добавлен раздел, который вводит на законодательном уровне санкции против российского проекта газопровода Nord Stream 2, а также проекта "Турецкий поток".
Сам президент Трамп заявил на прошлой неделе, что готов немедленно подписать закон, как только он поступит в Белый дом.