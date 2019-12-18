Об этом в интервью Укринформу рассказали авторы исследования "Культура (субкультуры) бедности в Украине" - Оксана Михеева, доктор исторических наук, профессор кафедры социологии Украинского католического университета, и Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, координатор проектов Украинской миротворческой школы в Херсонской области.

В частности, в ответ на вопрос, могут ли быть объяснением нашей бедности последствия коммунистических репрессий, раскулачивания и Голодомора, Михеева сказала: "Сейчас психологи действительно изучают, как Голодомор повлиял на сознание украинца. Причем на второе, третье поколение потомков тех людей. Страх передается через модели семейного поведения. Мой отец пережил 6-летним мальчиком голод 1932-33 годов на Херсонщине и уже взрослым постоянно боялся, что в доме закончатся продукты. У нас всегда был запас такой, что можно три месяца прожить. Практики домашнего поведения старшее поколение закрепило потом в своих детях, дети транслируют его и дальше".

"Потом они закрепились дефицитом 1980-х. Необходимость делать запасы легитимизировалась", - добавил Данилов.

Как подчеркнула Михеева, "у нас вся память о ХХ веке - это необходимость делать запасы и быть независимым от государства, от поставок. Сейчас вся надежда на молодежь - у нее уже формируется иное отношение к собственному жилью, например. Зачем его иметь, если можно снимать, что гораздо рациональнее, если у вас в перспективе мобильность, что ведет вас за работой? Для чего покупать авто, если можно вызвать такси или "блаблакар". Одежда перестала быть частью презентации себя, статуса, главное - чтобы функционально, удобно".

В то же время социолог подчеркнула, что "главное для нас - иметь видение будущего. А мы его не создаем. Бедность загоняет нас в практики выживания, когда человек проживает каждый день одинаково, как одно длительное и не слишком приятное настоящее, без прошлого и будущего".

"Если у вас всегда "день сурка" - то из него бывает трудно вырваться. Но вероятно - если мы все вместе попробуем увидеть свою жизнь в перспективе будущего. Образ будущего - это наш ответ на то, чего мы хотим, к чему стремимся и, соответственно, готовы приложить усилия ", - подчеркнула Михеева.

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