Деловые Сводки
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|Ощадбанк может присоединиться к системе гарантирования вкладов физлиц в следующем году
|18.12.2019 12:43
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Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности", сообщается на сайте НБУ.
"Национальный банк предлагает государственным органам и банкам свои рекомендации и обнародует собственные планы и намерения на ближайшее время. Важнейшие законопроекты, которые сейчас внесены на рассмотрение парламента: по отдельным вопросам функционирования банковской системы, который должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков (№2571). Законопроект усовершенствует регулирование и надзор за деятельностью банков, устанавливает особенности рассмотрения в судах дел о выводе банков с рынка. Законопроект также содержит положения о включении Ощадбанка с 1 июля 2020 года в общую систему гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в сообщении.
Как известно, сейчас Ощадбанк - единственный банк в Украине, не подсоединенный к системе гарантирования вкладов физлиц. Вклады физлиц в Ощадбанке, 100% акций которого принадлежит государству, согласно статье 57 закона "О банках и банковской деятельности", гарантированы в полном объеме.