Благодаря богатому ассортименту микроэлементов, семечки нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, помогают сохранить здоровье ногтей и волос, устраняют стресс, улучшают настроение.

Состав семечек подсолнечника – насыщенные жиры, полиненасыщенные жиры, мононенасыщенные жиры, кальций, калий, натрий, магний, железо, пищевые волокна, углеводы, белок, сахар, витамины A, С, D, E, B-6, B-12.

Витамина D в семенах подсолнечника больше, чем в печени трески. Этот витамин поможет твоей коже и слизистой выглядеть здоровыми, клетки с ним обновляются быстрее. Особенно важен витамин для детей.

Витамин Е в семечках – природный антиоксидант, который нейтрализует действие свободных радикалов, атакующих организм. Он способствует регенерации клеток и омоложению. Витамин Е крайне важен для состояния сердечно-сосудистой системы – он снижает риск возникновения инфаркта и других заболеваний сердца, правильной свертываемости крови и заживлению ран, снижает вероятность развития диабета и образования тромбов в сосудах.

Семечки – источник клетчатки, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта, нормализует пищеварение и помогает выводить токсины и шлаки из организма. Клетчатка также помогает снизить вредный холестерин в крови.

Употребление небольшого количества семян подсолнечника ежедневно положительно влияет на работу мозга – улучшается умственная деятельность, повышается концентрация внимания. Семечки содержат триптофан, который стимулирует выработку серотонина в мозге – нервная система успокаивается, повышается настроение и снимается напряжение.

Семечки способны восполнить недостаток природных минералов, в которых нуждается наш организм. Они укрепят иммунитет, уберегут женское здоровье, нормализуют давление и уберегут организм от возникновения онкологических заболеваний.

Сам процесс употребления семечек медитативно расслабляет нервную систему, позволяет отвлечься от плохих мыслей, развивает моторику пальцев.

Вред семечек подсолнуха

Несмотря на всю свою пользу. Семечки очень калорийны, и есть их больше нормы в день чревато негативными последствиями для фигуры. 100 грамм семечек по калорийности не меньше плитки шоколада.

Привычка лущить семечки зубами приводит к порче эмали и появлению щербинок на передних зубах, образованию зубного камня и появлению кариеса.

Семечки могут спровоцировать активацию оттока желчи, следовательно при заболеваниях печени и желчного пузыря есть семечки не рекомендуется.

Из-за обработки полей с подсолнечником нитратами и фосфатами, в организме накапливается вещество кадмий, который способен поражать нервную систему и провоцировать заболевания костей и почек.

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