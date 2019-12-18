С 1 марта 2020 года украинцы смогут пересечь границу РФ только по загранпаспортам. Въезд в Россию по внутренним паспортам Украины будет запрещен.

Соответствующее решение принял Кабмин.

По мнению чиновников, таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля, так как для проверки загранпаспортов используются специальные приборы.

“В то же время при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении“ - говорится в сообщении.





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