Об этом заявил первый замначальника Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук в интервью АрмияInform в среду, 18 декабря.

Отвечая на вопрос о приоритетах ВСУ в разработке, модернизации и закупке вооружения и военной техники на 2020 год, Корнийчук сказал: "Среди главных приоритетов - укрепление ракетных войск (закупка модернизированных и новых ракетных комплексов), модернизация самолетов, закупка станций контрбатарейной борьбы, артсистем новых образцов вооружения и бронетехники, отдельных видов боеприпасов и т.д.".

По его словам, в частности речь идет о закупке образцов вооружения и военной техники не только иностранного производства, но и у отечественного производителя.

"Если же предприятия нашей оборонки не могут предложить армии необходимое вооружение и военную технику с определенными характеристиками, тогда придется идти на иностранные рынки ВВТ", - добавил Корнийчук.

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