В Киеве в новогоднюю ночь работу общественного наземного транспорта и метрополитена планируют продлить на три часа – до 3.00 ночи.

Об этом в среду, 18 декабря, сказала директор Департамента культуры Диана Попова во время расширенного заседания коллегии Киевской горгосадминистрации, посвященной подготовке города к празднованию Нового года, Рождества и Крещения, сообщает УНИАН.

“В новогоднюю ночь будет продлена работа пассажирского транспорта на три часа, фуникулер будет работать круглосуточно“, – сказала Попова.

В то же время пока еще не обнародовано распоряжение КГГА, которым утверждено продление городского пассажирского транспорта общего пользования.

Попова напомнила также, что произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с общегородскими праздничными мероприятиями.

Так, 19, 22, 24, 25, 31 декабря и 1 и 7 января во время праздничных мероприятий по Владимирскому проезду будет запрещено движение всех видов транспортных средств. Поэтому в субботу, воскресенье и праздничные дни предусмотрено открыть дорожное движение по улице Крещатик.

В маршруты городского пассажирского транспорта будут внесены соответствующие изменения.

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