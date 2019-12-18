Витрины магазинов буквально пестрят скидками перед праздниками: колбаса – на бутерброды, яйца – на оливье, шоколад и фрукты – для подарков. Акционные товары рассматривает и киевлянка Диана Хворостова. Но покупать не спешит – ожидает еще больших предложений и еще более низкой цены.

"Я всегда скупаюсь в последний момент. Не знаю в настоящее время, чего мне будет хотеться, не планирую на полгода, на годы. Я прихожу и беру то, что мне нужно", – говорит Диана.

А вот Валерий Клищ не только распланировал новогоднее меню, но и начал делать закупки. Прежде только – это консервация на салаты и алкоголь, остальное собирается брать уже ближе к празднику.

"У нас всегда классическое оливье, обязательно мясо. Фрукты в последний день, как всегда, а алкоголь заранее покупаем", – говорит Валерий.

Люди убеждены: рост ажиотажа на ассортимент не повлияет. Да и продавцы убеждают, что цены не взлетят.

В большинстве супермаркетов предновогодние скидки стартуют еще в начале декабря, и в некотором сегменте держатся больше месяца. А вот акционные рыба и мясо – примерно недели две.

Стоимость фасованной семги со 170 грн уменьшилась до 120 грн за 200 г, красная икра подешевела на 50 грн. Мандарины стоят 25-60 грн/кг, в зависимости от страны-импортера. Игристое вино и алкогольные напитки с высоким градусом по акциям – дешевле на 50-70 грн.

На рынках ажиотажа не наблюдается, жалуются продавцы, а маркетологи отмечают – перед Новым годом покупатели придут и туда, хотя надо было бы раньше, потому что цены там подскочат уже до конца недели.

"Будут обязательно дорожать домашние яйца, они и сейчас дороже, чем в магазинах. Частные предприниматели, которые увлекаются изготовлением квашеных овощей, салатов и только прочего – у них будет пик торговли", – объясняет маркетолог Тамара Дзюба в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Примерно за неделю до Нового года подорожают парниковые овощи. Однако, говорят эксперты, такая ситуация наблюдается ежегодно, и не имеет значения, покупать их сейчас или позже – все равно придется переплатить.

"На какой-то знаменитый товар устанавливается цена очень низкая, по сравнению с той, что у конкурентов, но зато автоматически поднимаются цены на какие-то другие товары, которые являются популярными", – говорит Дзюба.

А вот завершатся акционные скидки вместе с рождественскими праздниками – 6-7 января.

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