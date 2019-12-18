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Аномалии декабря: погода в Киеве побила первый зимний температурный рекорд
18.12.2019 21:29
Среднесуточная температур 16 декабря в Киеве составила +6,6 °С.

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Середина декабря в столице началась с температурного рекорда. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температур 16 декабря в Киеве составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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