На среду, 18 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне: 23,47 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями 17 декабря курс доллара упал еще на две копейки после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 11 по 18 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 22 копейки – отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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